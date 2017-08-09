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Rus yetkili Türkiye'de salgın iddialarını yalanladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadıklarını açıkladı.

Rus yetkili Türkiye'de salgın iddialarını yalanladı

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Hakları Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, Rusya'da son günlerde Türkiye hakkında çıkan "Koksaki" virüsü iddialarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kendilerine yapılan her başvuruyu dikkatle incelediklerini belirten Popova, "Ancak Türkiye Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü ve diğer bazı kurumların resmi araştırmaları sonucunda Türkiye'de herhangi bir salgın olduğuna dair bulguya rastlamadık." dedi.

Rusların bu yıl tekrar gözdesi olan Antalya'ya ilişkin Rus medyasında son günlerde çıkan haberlerde, Antalya otellerinde "Koksaki" adı verilen bir tür salgın hastalık nedeniyle Rus turistlerin sağlık sorunları yaşadıkları öne sürülmüştü.

Rus haber ajansı RIA Novosti'ye konuşan Kültür ve Turizm Bakanlığı Antalya Bölge Müdürü İbrahim Acar, salgın haberlerinin asılsız olduğuna işaret ederek, "Ne Antalya ne de Türkiye'nin Akdeniz bölgesi genelinde Koksaki virüsü salgını var." ifadelerini kullanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rus #yetkili #türkiye #salgın #iddialarını #yalanladı
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