Rusya savunma bakanlığı, IŞİD terör örgütü üyesi 200'den fazla militanın Rus savaş uçaklarından açılan ateşle öldürüldüğünü açıkladı.

Rusya savunma bakanlığı, Rus savaş uçaklarının Suriye'nin Deyr el Zor kentine gitmekte olan bir IŞİD militan grubuna ateş açarak 200'den fazla militanı öldürdüğünü açıkladı.



Saldırıda IŞİD militanlarına ait çok miktarda malzemenin de tahrip edildiği bildirildi.



Bakanlık, IŞİD terör örgütünün, Suriye ordusu ve Rus hava kuvvetlerinin saldırıları karşısında güney bölgesini terk etmek zorunda kaldığı Rakka vilayetindeki güçlerini Deyr el Zor'a kaydırdığını söyledi.