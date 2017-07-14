Obama döneminde 35 Rus diplomatın apar topar gönderilmesine sessiz kalan Moskova yönetimi, yanıtını önümüzdeki hafta vereceğini duyurdu. Rusya'nın gündeminde aynı zamanda Amerikan mülklerine el koymak da var.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, hafta içinde Rus medyasında çıkan haberleri doğruladı ve ABD yaptırımlarına gelecek hafta yanıt verileceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, ABD'ye verilecek cevap için zamanın daraldığını söyledi.



Moskova, hamlesini yapmak için Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un 17 Temmuz'daki Washington ziyaretinin sonucunu bekleyecek.



Rus İzvestia gazetesi, hafta içinde Moskova'nın 30 kadar ABD'li diplomatı göndereceğini yazmıştı.



Rusya'nın planında Washington'ın yaptırımlarına karşılık Amerikan mülklerine el koymak da var.



20 Ocak'ta başkanlık koltuğunu Donald Trump'a devreden Barack Obama, görev süresinin bitimine günler kala 35 Rus diplomatı ajanlık suçlamasıyla sınır dışı etmişti./Milliyet