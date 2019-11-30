Rusya: ABD'nin Suriye'deki askeri varlığı gerginliği artırıyor

Amerika'nın Suriye'de varlığını sürdürmesi gerginliği artırıyor. Açıklama Rusya'dan geldi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, ABD’nin Suriye’nin başlıca petrol üretim merkezlerinden biri olan Rimelan bölgesine askeri teçhizat konuşlandırmasının gerginliğe neden olduğunu söyledi.

Bogdanov, doğal kaynakların halka ve Suriye'ye ait olması gerektiğini belirtti.

Moskova, Şam ile Ankara arasında görüşme yapılmasını destekliyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı, görüşmnin tarafların hazır olup olmadığına bağlı olduğunu ifade etti.

Ayrıca, Suriye’deki yasadışı yabancı askerlerin durumu ve çatışmaların durdurulması konuları 10 Aralık’ta Astana toplantısında ele alınacak.

ulusal.com.tr