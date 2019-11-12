Rusya açıkladı! İşte ABD'nin skandal YPG planı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, petrol sahalarını kontrol altına almak için Suriye'yi bölmeye çalışan ABD'nin, terör örgütü PKK'nın kontrolündeki çatı örgüt SDG ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ettiğini belirterek, "Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor." dedi.

Lavrov, Fransa'da düzenlenen Paris Barış Forumu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lavrov, "ABD, SDG ve PYD temelinde yerel yönetimlerin kurulması için Körfez ülkelerinden de büyük yatırımlar yapmasını talep ediyor. Son derece pervasız şekilde bu kısmı Suriye'den ayırmak ve petrol sahalarını kontrol etmek istiyor." görüşünü paylaştı.

Barış Pınarı Harekatı öncesinde ABD ile Türkiye arasında müzakerelerin yürütüldüğünü anımsatan Lavrov, "ABD, Türkiye ile müzakere etmeye çalıştı, anlaşmaya varamayınca da 'Kürtlere artık kendi başınasınız, biz gidiyoruz' dedi. Sonra, 'Kürtlere karşı artık bir sorumluluğumuz yok ama Kürtler için değil petrol için geri dönüyoruz' dedi." şeklinde konuştu.