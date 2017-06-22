Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Ölümsüz kahramanlar bu bayramda da unutulmadı
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Bugün bayram... Ulusal Kanal, Darülaceze'de!
Jandarmadan duygusal klip
Jandarmadan duygusal klip
Acı haber geldi
Acı haber geldi

Rusya: Bağdadi 'yüksek ihtimalle' öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Rusya: Bağdadi 'yüksek ihtimalle' öldürüldü

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Sputnik'e konuşan Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" dedi.

Sıromolotov, bu bilginin çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulanmaya çalışıldığını da aktardı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #bagdadi #ışid
banner863
Önceki Haber
Kirazlar yere döküldü
Sonraki Haber
Kırmızı bültenle aranıyordu! Yakalandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.