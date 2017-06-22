Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sıromolotov, terör örgütü IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi'nin geçen ay Rusya'nın gerçekleştirdiği hava saldırılarında öldürmüş olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.



Sputnik'e konuşan Sıromolotov "Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, Rus Hava Kuvvetleri'nin Rakka'da mayıs ayı sonlarında gerçekleştirdiği hava saldırısında IŞİD lideri Bağdadi'nin öldürülmüş olma ihtimali yüksek" dedi.



Sıromolotov, bu bilginin çeşitli kanallar aracılığıyla doğrulanmaya çalışıldığını da aktardı.



ulusal.com.tr