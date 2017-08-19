Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü.



Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu.



8 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.



Yaralılar hastaneye kaldırıldı.



Güvenlik güçleri saldırganın kimliğinin ve saldırı nedeninin belirlenmeye çalıştığını duyurdu.



ulusal.com.tr