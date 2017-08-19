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Rusya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü

Rusya'da bıçaklı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Rusya'nın Surgut kentinde bir kişi bıçakla etraftaki insanlara saldırdı. Polis 8 kişiyi yaralayan saldırganı öldürdü.

Rusya Soruşturma Komitesi saldırının yerel saatle 11.20'de gerçekleştiğini duyurdu.

8 kişiyi bıçakla yaralayan saldırganın polis tarafından vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Güvenlik güçleri saldırganın kimliğinin ve saldırı nedeninin belirlenmeye çalıştığını duyurdu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #surgut #saldırı
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