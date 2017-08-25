Rusya’nın Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan otobüsün denize düşmesi sonucu 18 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde yer alan Krasnodar bölgesinde işçileri taşıyan bir otobüsün yoldan çıkarak denize düştüğü bildirildi.Kazada 18 kişinin hayatını kaybettiği, 8'i ağır 24 kişinin de yaralandığı belirtilen açıklamada, otobüsün Tamanneftegaz petrol ve doğalgaz şirketine ait işçileri taşıdığı kaydedildi.