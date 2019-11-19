Rusya'dan ABD'nin o kararına tepki

Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Washington, aldığı kararla Orta Doğu ile ilgili uluslararası yasalar temelini bozmaya ve Filistin-İsrail ilişkilerindeki gerginliği artırmaya yönelik adımlar atıyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Filistin topraklarını işgal ederek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "İlgili tarafları bölgedeki gerginliği yükseltecek ve Filistin ile İsrail arasında müzakereleri engelleyecek adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz." ifadesi kullanıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri gayrimeşru.