ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt veren Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. Moskova, ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesini de istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin yaptırım girişimlerinin devam etmesi üzerine Washington'a yanıt verdi. Rus Dışişleri, Moskova'daki diplomatik temsilciliklerin ABD Büyükelçiliği tarafından kullanılmasını askıya aldı. ABD'den Rusya'daki diplomat sayısını 455'e düşürmesi de istendi.



ABD Senatosu'nun, Başkan Donald Trump'ın Kongre'den izin almadan yaptırımları gevşetmesine imkan tanımayacak tasarıya onay vermesine Rusya'dan yanıt geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'ye yönelik diplomat ve mülk kısıtlaması getirdi.



'TEK TARAFLI YAPTIRIMLAR DEVAM EDERSE, SİMETRİK YANIT VERİLECEK'



Rusya'daki ABD'li diplomat ve diplomatik temsilciliklerdeki teknik personelin sayısının ABD'deki Rus diplomat ve teknik personelle aynı seviyeye indirilmesini talep eden Rus Dışişleri, ABD'ye sayının 455'e düşürülmesi için 1 Eylül'e kadar süre tanıdı.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki Rus diplomatların sayısını azaltmaya yönelik yeni tek taraflı yaptırımlar uygulamayı sürdürmesi halinde, simetrik yanıt verileceğinin altını çizdi.



'ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, DEPO TESİSLERİNİ VE YAZLIK KONUTU KULLANAMAYACAK'



Öte yandan Rus Dışişleri, Moskova'daki Dorojnaya Caddesi'nde bulunan tüm depo tesislerinin ve Serebryaniy Bor'daki yazlık konutun ABD Büyükelçiliği tarafından kullanımının 1 Ağustos'tan itibaren askıya alındığını açıkladı.



'DİĞER ÖNLEMLERİ ALMA HAKKIMIZI SAKLI TUTUYORUZ'



Bakanlık, karşılıklılık esası dahilinde ABD'nin çıkarlarına zarar verebilecek diğer önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu da vurguladı./Sputnik