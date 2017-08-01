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Rusya'dan ABD'ye: Uzak durun!

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'yi yeni gerilim dalgası yaratabilecek eylemlerden uzak durma konusunda uyardı.

Rusya'dan ABD'ye: Uzak durun!

ABD'nin Ukrayna'ya tanksavar füzeleri ve çeşitli silahlar sevk edeceğine dair haberleri yorumlayan Peskov, başta krizleri çözüme kavuşturma konusunda rol üstlenen ülkeler olmak üzere tüm ülkelerin yeni gerilim dalgaları yaratacak eylemlerden kaçınması gerektiğini söyledi.
 
Jeopolitik tartışmaların bu konuda yorum yapmak için bir gerekçe oluşturmaması gerektiğini kaydeden Peskov, Rusya'nın tutumunun iyi bilindiğine dikkat çekerek, ABD'ye gerilimi artıracak eylemlerden kaçınma çağrısı yaptı.
 
Wall Street Journal, ABD'li bürokratlara dayandırdığı haberinde, ABD Savunma Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığı'nın Ukrayna'ya tanksavar füzeleri ve çeşitli silahlar sevk etmek için plan hazırladığını yazmıştı./Vatan

Etiketler; #abd #rusya #kremlin #peskov
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