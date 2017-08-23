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Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Nebenzia, ABD'nin Kuzey Kore yaptırım kararına ilişkin "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." dedi.

Rusya'dan ABD'ye yaptırım tepkisi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia, ABD'nin, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını desteklediği gerekçesiyle Rusya'ya yaptırım uygulama kararına ilişkin "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." dedi.

Nebenzia, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını kınadıklarını ve bu yaptırımların meşru olmadığını söyledi.

Vasily Nebenzia, "Rusya ile ilişkilerini düzeltmek istediğini söyleyen ABD'nin bu hasmane adımı pozitif atmosfer oluşturulmasına yardımcı olmayacak." ifadesini kullandı.

ABD yönetimi, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarını destekledikleri gerekçesiyle çoğu Rus ve Çinli 16 kişi ve kuruluş hakkında yaptırım kararı almıştı.

Ayrıca Yemen'de yaşanan insani kriz hakkında da değerlendirmede bulunan Nebenzia, "Yemen'deki insani durum dehşet verici ve yardıma muhtaç insanlar için acilen harekete geçilmeli." çağrısı yaptı.


Kaynak: AA
Etiketler; #rusya #abd
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