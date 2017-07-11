Rus İzvestiya gazetesi, Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağına dayandırdığı haberinde 30 ABD’li diplomatın ülkeden sınır dışı edilebileceğini ve Rusya’daki bazı Amerikan kurumlarınına el konulabileceğini bildirdi.

Gazetenin kaynağına göre Rusya, ABD’nin Rusya elçiliği binasına 2016’dan bu yana el koyulmasına cevaben bu şekilde bir atmayı planlıyor.



İzvestiya, ABD’deli Rusya elçiliği ile ilgili sorunun, Hamburg’daki G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki görüşme sonucunda da çözüme kavuşmaması üzerine Rusya’nın böyle bir karar aldığını aktarıyor.



Habere göre ABD, Rusya elçiliği binasıyla ilgili sorunun çözümü konusunda bir adım atmadı. Gazetenin kaynağına göre Rusya, bu uygulamaya 30 ABD’li diplomatı ülkeden sınır dışı ederek ve ülkedeki bazı Amerikan kurumlarına el koyarak cevap verecek.



ABD, Barack Obama’nın başkan olduğu dönemde geçen yılın Aralık ayında Rusya’nın ABD seçimlerine müdahale etmesi ve ABD’li diplomatlara baskı yapmasını gerekçe göstererek 35 Rus diplomatı sınır dışı etmiş, Rusya Elçilik binasına ve diplomatların yaşadığı rezidanslara el koymuştu.



Rusya’nın bu hamleye hemen karşılık vermemesinin sebebi olarak Donald Trump yönetiminde sorunların çözüme kavuşturulabileceğini öngörmesi gösteriliyor./Haberrus