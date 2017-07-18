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Rusya'dan S-400 füzesi açıklaması

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söyledi.

Rusya'dan S-400 füzesi açıklaması

Rusya'nın askeri ihracat şirketi Rosoboronexport'un CEO'su Aleksandr Miheyev, Türkiye'yle S-400 füzesi anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını ve kontratın hayata geçirileceğine inandıklarını söyledi.

Miheyev, Türkiye'ye S-400 hava savunma sistemi bataryaları sevk edilmesine ilişkin yapılan görüşmelerin hangi aşamada olduğuna yönelik soruya, "Kontrat üzerinde uzlaşı sağlandı. Kontratın hayata geçme ihtimali de yüksek, yürürlüğe girmesi için çalışıyoruz" yanıtını verdi.
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık da S-400 füzeleri konusunda Rusya ile imza aşamasına gelindiğini belirtmişti.

Bloomberg haber ajansı geçen hafta Türkiye'nin Rusya'dan alacağı iki S-400 bataryası için 2.5 milyar dolar ödemeyi kabul ettiğini iddia etmişti.

Ancak bu iddia, ne Rusya ne de Türkiye hükümeti tarafından doğrulanmıştı./Sputnik

Etiketler; #Rosoboronexport #türkiye #rusya #S-400 füzesi
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