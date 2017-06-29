Amerika'nın, Suriye Ordusu'nun kimyasal silah kullanacağına yönelik iddialarına Rusya'dan art ardına sert tepkiler geliyor. Son olarak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın hedefinde Rusya'nın da olduğunu söyledi.

Amerika'nın, Suriye Ordusu'nun kimyasal silah kullanacağına yönelik iddialarına Rusya'nın tepkileri sürüyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Amerika'nın Suriye'de kimyasal saldırı hazırlığı iddialarının hedefinde Rusya'nın da olduğunu söyledi.



Zaharova, iddiaların Suriye'ye yönelik bir askeri müdahaleye işaret ettiğini de savundu. Rus sözcü, "Washington'un iddiaları ne yeni ne de orijinal. Sadece yeni bir müdahaleye işaret ediyor" diye konuştu.



Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da dün akşam yaptığı açıklamada Amerika'nın Suriye'ye muhtemel saldırılarına "Rusya'nın, orantılı ve saygın bir biçimde yanıt vereceğini" söylemişti.



Dışişleri Bakanlığı dün de Beyaz Saray'ın açıklamalarının teröristlere kimyasal silah kullanarak provokasyon yapma daveti gönderdiğinin altını çizmişti.



Öte yandan, CNN International'ın haberine göre Amerika Suriye'yi vurma ihtimaline karşı savaş gemisi ve uçaklarını saldırı konumuna geçirdi.





ulusal.com.tr