Rus tarım ürünleri denetim ajansı Rosselhoznadzor'un, Türkiye'den süt ürünü alımını sınırlandırabileceği belirtildi.

Olası sınırlamanın sebebinin, ürünlerin Rusya standartlarına uygun olmaması olduğu belirtilen Rosselhoznadzor açıklamasında, aynı uyarının Yeni Zelanda için de geçerli olduğu kaydedildi.



'SÜT ÜRÜNLERİNDEKİ MİKROBİYOLOJİK GÖSTERGELER OLMASI GEREKENDEN YÜKSEK'



Rosselhoznadzor'a göre, Türkiye'de üretilen süt ürünlerinde mikrobiyolojik göstergelerin son zamanlarda olması gerekenden yüksek olduğu fark edildi.



Yeni Zelanda'dan alınan tereyağının değerlerinde de bazı ihlaller görüldüğü kaydedildi.



"Bu ülkelerin tarım ürünü denetim kurumlarının aldığı kontrol önlemlerinin yetersiz olduğu açık bir hâl almaya başladı" denilen açıklamada, bu gibi ihlallerin devam etmesi durumunda Rosselhoznadzor'un Türkiye ve Yeni Zelanda'daki şirketlerden süt ürünü alımını sınırlandırabileceği belirtildi./Hürriyet