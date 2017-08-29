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Rusya'dan yeni bir açıklama geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de gerilimi azaltmaya yönelik girişimlerin sürdüğünü açıkladı. "Dördüncü çatışmasızlık bölgesi İdlib'te kuruluyor" diyen Lavrov "Astana'da yakın zamanda yapılacak görüşmede, bu anlaşmaların hukuki zemine oturtulacağını" söyledi.

Rusya'dan yeni bir açıklama geldi

Suriye krizinin çözümünde etkin rol oynayan Rusya'dan yeni bir açıklama geldi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'de gerilimi azaltma bölgesine yönelik anlaşmaların Astana görüşmelerinin bir sonraki turunda hukuki zemine oturtulmasını umduğunu söyledi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı ile görüşmesinin ardından gazetecilere konuşan Lavrov "Suriye'de gerilimi azaltma bölgelerinin dördüncüsünün İdlib'de kurulduğunu" belirtti.

"Astana'da bir sonraki görüşme yakın zamanda yapılacağını kaydeden Lavrov, görüşmede bu anlaşmalar belgelerle sabitlenecek ve hukuki zemine oturtulacak" dedi.

Kuveytli partnerlerin Rusya'nın çabalarını desteklediğini, Suriye'ye yönelik Astana sürecinde varılan anlaşmaların yalnızca kâğıt üzerinde kalmayacağını söylediklerini de belirtti.


ulusal.com.tr

Etiketler; #rusya #Sergey Lavrov
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