Rusya Devlet Başkanı Putin: Türkiye, İran ve Rusya omuz omuza çalışıyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölge barışını sağlamak için stratejisini açıkladı: Ortadoğu'da diğerine düşmanlık yapan devletle dost olmayacağız. Suriye'de Türkiye, İran ve Rusya'nın omuz omuza çalıştığını ifade eden Rus lider bölgesel barışın ikili ilişkilerle sağlanacağını belirtti. Bir ülkeye karşı diğerlerinin ittifak yapmasını doğru bulmadığını ifade etti
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliklerine resmi ziyarette bulunuyor.
Putin, Riyad'a gitmeden önce Arap Medyası temsilcileriyle bir araya geldi. Bölgeyi yakından ilgilendiren açıklamalar yaptı.
Rus lider, Ortadoğu'da birbirine karşı olan hiçbir devletle dost olmayacaklarını vurguladı.
Vladimir Putin, bölgesel konuları ikili ilişkilerle ele aldıklarını ve diğer bölge ülkeleriyle bir başkasına karşı ittifak kurmayacaklarını ifade etti.
Rus Devlet Başkanı, Rusya'nın bölgedeki yapıcı rolüne örnek olarak Türkiye, İran ve Rusya'nın Suriye meselesinde omuz omuza çalışmasını gösterdi. Putin, atılan uygun adımlarla bölgedeki ülkelerin ilişkilerinin normalleşeceğini belirtti.
Suriye'deki yabancı askerlerin varlığı hakkındaki soruyu ise Putin, gayrimeşru şekilde bulunan tüm güçlerin Suriye'yi terk etmesi gerektiğini şeklinde yanıtladı. Putin, Suriye'nin davetiyle ülkede bulanan Rus askerlerinin de Suriye'nin talebi doğrultusunda çekilebileceğini ifade etti. Bu konuyu İran ve Türkiye ile de görüştüklerini dile getirdi.
Rusya Devlet Başkanı, Suriye'nin normalleşmesi sürecinde, Suriye'nin egemenliği ve bütünlüğünün sağlanabilmesi için sonunda tüm yabancı güçlerin Suriye'den çekilmesi gerektiğinin altını çizdi.
ulusal.com.tr
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