Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin gerçekleştirdiğini açıkladığı kıtalararası balistik füze denemesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, Pyongyang'ın fırlattığı füzenin kıtalararası değil, orta menzilli bir füze olduğunu belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin fırlattığı füzenin izlenmesi sonucunda elde edilen verilerin, füzenin kıtalararası değil, orta menzilli balistik füze olduğunu gösterdiğini ifade etti.



SADECE 510 KİLOMETRE MESAFE KAT ETTİ



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin 39 dakikada 933 kilometre mesafe kat ettiğini bildirdiği füzenin, sadece 510 kilometre yol aldığının da altını çizen bakanlık, füzenin Japon Denizi'ne düştüğünü doğruladı.



'RUSYA İÇİN TEHLİKE OLUŞTURMADI'



Bakanlık, Rusya topraklarına doğru fırlatılmayan füzenin, Rusya için herhangi bir tehlike oluşturmadığını da kaydetti.



Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti bugüne kadarki en uzun menzilli füze denemesini yaptığını duyurmuştu. Pyongyang, Japon Denizi'ne düşen 'Hwasong 14' tipi füzenin kıtalararası balistik füze olduğunu açıklamıştı.



Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, yerel saatle 09.40'ta başkent Pyongyang yakınındaki Banghyon üssünden fırlatılan füzenin 930 kilometre mesafe kat ederek Japon Denizi'ne düştüğü kaydedilmişti./Sputnik