Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Şok eden rapor: Sıcaklık arttıkça intihar ediyorlar!
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
Eski YAŞ üyelerinden uyarılar
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
İstanbul'da şu an büyük operasyon düzenleniyor
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...
12 milyon euroya... Son dakika! Emre Mor...

Rusya Moskova'da silahlı saldırı: Ölüler var

Rusya'nın başkenti Moskova'da mahkemede düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü

Rusya Moskova'da silahlı saldırı: Ölüler var

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir mahkemeye düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Moskova'da bir mahkemede "Bandi GTA" adlı organize suç örgütüne ilişkin görülecek duruşma öncesinde 5 sanığın kaçma girişimi sırasında silahlı çatışma çıktı.

Açıklamada, kendilerine eşlik eden 2 güvenlik görevlisinin silahlarını gasp eden sanıkların mahkeme salonundan kaçmaya çalıştığı belirtilirken, sanıklardan 3'ünün olay yerine sevk edilen emniyet güçleri tarafından öldürüldüğü, 2'sinin ağır yaralandığı bildirildi.

Çatışma sırasında bir güvenlik görevlisinin ve 2 polisin yaralandığı ifade edilirken, mahkeme binasının boşaltıldığı ve tüm duruşmaların iptal edildiği kaydedildi.

Rus ajansı RIA Novosti, söz konusu olayda 4 kişinin öldüğünü duyurmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #moskova #rusya
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Hulusi Akar'dan Akıncı Üssü davasına müdahillik talebi
Sonraki Haber
Bin 700 TL aylığının bin lirasını İMECE'ye gönderdi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.