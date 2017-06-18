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Rusya'nın başkenti Moskova'da "Çukurova" Festivali düzenlendi

Yurt dışına açılan Mersin ve Adanalı turizmciler, Rusya'nın başkenti Moskova'da "Çukurova" Festivali düzenledi. Haziran sonuna kadar sürecek festivale Ruslarin ilgisi büyük oldu.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Çukurova" Festivali düzenlendi
Mersin ve Adana Rusya'da görücüye çıktı.

Türkiye Otelciler Birliği tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da Festival düzenlendi.

165 dönümlük Krasnaya Presnya Parkı'nda açılan Türkiye Festivali’nde Mersin ve Adana’nın turizm potansiyeli, kültürü, tarihi, yemekleri ve gelenekleri tanıtılıyor.

Haziran sonuna kadar devam edecek festivalde Mersin'den götürülen yerel tatlar ile portakal ve limon ağaçları da sergileniyor.

Festivale Rusların ilgisi yoğun oldu. 


ulusal.com.tr
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