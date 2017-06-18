Mersin ve Adana Rusya'da görücüye çıktı.
Türkiye Otelciler Birliği tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da Festival düzenlendi.
165 dönümlük Krasnaya Presnya Parkı'nda açılan Türkiye Festivali’nde Mersin ve Adana’nın turizm potansiyeli, kültürü, tarihi, yemekleri ve gelenekleri tanıtılıyor.
Haziran sonuna kadar devam edecek festivalde Mersin'den götürülen yerel tatlar ile portakal ve limon ağaçları da sergileniyor.
Festivale Rusların ilgisi yoğun oldu.
ulusal.com.tr
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.