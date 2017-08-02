Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Reuters'ın Suriye'de 40 Rus askerin öldüğünü iddia ettiği haberi yalanladı.

Konaşenkov, "İngiliz haber ajansı Reuters, Rusya'nın IŞİD'i yok etme ve Suriye'ye barışı döndürme operasyonunu farklı yöntemlerle itibarsızlaştırmak için ilk kez girişimde bulunmuyor. Özellikle Hava İndirme Birlikleri Günü'nde yayınlanan, Suriye'deki Rus askerleri arasında çok sayıda 'gizli zayiat' olduğuna dair haber, bu çerçevede bir istisna değil" ifadelerini kullandı.Konaşenkov, Reuters'in haber kaynağı olarak bir kez daha söylentileri, sosyal medya verilerini ve 'korkutulmuş akrabalar ve tanıdıklar' ile yapılan hayali konuşmaları baz aldığını vurguladı. /Sputnik