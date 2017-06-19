ABD öncülüğündeki uluslararası IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 'Suriye hava sahasındaki kazaları önleme memorandumu' kapsamında ABD'yle yapılan işbirliğini askıya aldığını duyurdu. Bakanlık, ABD'nin saldırıdan önce Rusya ile iletişim kanalını kullanmadığını vurguladı.

ABD öncülüğündeki uluslararası terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyonun Suriye uçağını düşürmesi hakkında açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 'Suriye hava sahasındaki kazaları önleme memorandumu' kapsamında ABD'yle yapılan işbirliğini askıya aldığını duyurdu.



Sputnik Türkiye'nin haberine göre, bakanlık, ABD'nin saldırıdan önce Rusya ile iletişim kanalını kullanmadığını vurguladı.



Koalisyonun, Rakka'da Suriye ordusuna ait Su-22 savaş uçağının düşürüldüğü operasyon sırasında, havada yaşanabilecek kazaların önlenmesi için Rusya'yla kurulan iletişim kanallarını kullanmadığını belirten Rusya Savunma Bakanlığı, memorandum kapsamında ABD'yle yürütülen işbirliğinin bugün itibarıyla askıya alındığının altını çizdi.



ulusal.com.tr