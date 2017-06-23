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Rusya, Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye ile İsrail’i bilgilendirdikten sonra ve ABD’ye haber vermeden Akdeniz’de konuşlanan iki savaş gemisiyle denizaltıdan Humus yakınlarında IŞİD hedeflerini “Kalibar” seyir füzeleriyle vurduğunu açıkladı.

Rusya, Suriye'deki IŞİD hedeflerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Rus füzeleri IŞİD hedeflerini vurdu.

Suriye'nin Hama kentindeki IŞİD hedeflerine düzenlenen saldırılarda, örgütün kumanda merkezi ile silah ve cephanelik deposu hedef alındı.

Rus tarafından yapılan yazılı açıklamada 6 adet “Kalibar” seyir füzelerinin “Amiral Essen”, “Amiral Grigoroviç” firkateynleriyle “Krasnodar” denizaltısından fırlatıldığı. Kaydedildi.



Sabaha karışı gerçekleştirilen füze operasyonu gerekçesini de sıralayan Rusya Savunma Bakanlığı, “Son günlerde Rakka’da bulunan IŞİD kuvvetleri geceleri şehri terk ederek Husus ve Palmira istikametinde çekildiklerini gözledik. Teröristlerin yeni bölgelerde mevzilerde konumunu güçlendirmemesi için değiş istihbaratları değerlendirerek operasyon düzenleme kararı aldık. Attığımız füzeler Humus bölgesi Akerbat yerleşim biriminde IŞİD mühimmat deposuna isabet ette. Operasyon neticesinde tonlarca patlayıcı ve çok sayıda militan etkisiz hale getirildi. Füze atışları gerçekleştirilmede önce mevcut acil haberleşme kanalları kullanılarak Türkiye ve İsrail haberdar edildi” dendi/Hürriyet

Etiketler; #akdeniz #kalibar #deaş #israil #türkiye #ışid #suriye #rusya
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