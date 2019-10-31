Rusya, terör örgütünün Cenevre'de masada olmayacağını garantiledi

Türk ordusunun başarılı operasyonları ile terör örgütü PKK'ya büyük darbe indirilen Suriye'nin anayasa çalışmaları başladı. Garantör ülkelerin liderliğinde Anayasa Komisyonu üyeleri Cenevre'de Suriye'de siyasi çözüm için toplandı.

Kulislerde dolaşan ve batılı ülkelerin PKK'yı masaya oturtma çalışmaları ise işe yaramadı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Cenevre’de sadece daha önce belirlenen Anayasa Komisyonu üyelerinin olacağını söyledi.

Habertürk Gazetesi'nin haberine göre Yerhov, PKK/PYD’nin temsilcilerinin veya ona destek verenlerin masada yer almasının mümkün olmadığını belirtti.

Soçi mutabakatının süreç için önemine dikkat çeken Yerhov, "‘Türkiye istemiyor, dolayısıyla PYD'nin olması söz konusu değil’ dedi.

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