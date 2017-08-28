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Rusya: Türkiye ile aramızdaki S-400 müzakereleri yabancı dostları kızdırıyor

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Dairesi (FSVTS) Başkanı Dmitriy Şugayev,Türkiye'nin de talep ettiği S-400 Triumf hava savunma sistemlerinin sevkıyatına dönük açıklamalarda bulundu, sevkıyatın ‘yabancı dostları kızdırdığını' belirtti.

Rusya: Türkiye ile aramızdaki S-400 müzakereleri yabancı dostları kızdırıyor

Kommersant'a konuşan Şugayev "Hava savunma sistemlerine yönelik taleplerde yoğun artış gözlemliyoruz. S-400 Triumf sistemi için yaklaşık 10 başvuru aldık" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE İLE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR'

Şugayev, Rusya ile Türkiye'nin de sistemlerin sevkiyatı konusunda anlaştıklarını ancak ayrıntıların görüşülmeye devam ettiğini belirtti.



Şugayev "Konu neredeyse teslimat aşamasında, ancak söz konusu durumda küçük silahların değil, büyük bir sistemin sevkiyatı konuşuluyor. Bu nedenle bazı nüanslar var. Yakın zamanda olumlu bir sonuç elde edeceğimizi umuyorum" dedi.

"Yabancı dostlarımızı bu durum elbette kızdırıyor" diyen Şugayev, şöyle devam etti: "Ancak Türkiye bağımsız bir ülke ve alıp almamak konusunda kararı kendisi verebilir."/Sputnik

 

Etiketler; #rusya #türkiye #s-400
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