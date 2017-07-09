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Rusya ve ABD'nin, Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Suriye'nin güneybatısında Amerika, Rusya ve Ürdün'ün üzerinde anlaşmaya vardığı ateşkes anlaşması uygulanmaya başladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster ateşkes uygulamasının başladığını duyurdu.

Rusya ve ABD'nin, Suriye'nin güney batısı için uzlaştığı ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi

Amerika, Rusya ve Ürdün arasında Suriye'nin güneybatısı için yapılan ateşkes anlaşması yürürlüğe girdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert R. McMaster, ateşkesin Amerika için öncelikli olduğunu ve bu anlaşma ile elde edilen ilerlemenin ümit vaat ettiğini bildirdi.

Mc Master, Rusya ve Ürdün ile anlaşmaya varan Amerika'nın konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Almanya Başbakanı Merkel dahil G-20 Zirvesi'ndeki birçok liderle görüştüğünü aktardı. 

Söz konusu anlaşma, G-20 Zirvesi kapsamında Donald Trump ile Vladimir Putin arasındaki ikili görüşme sonrasında duyurulmuştu.

Son zamanlarda Suriye’nin güneyinde Amerika destekli birlikler ile Suriye hükümeti destekli gruplar arasında gittikçe şiddetlenen çatışmalar yaşanıyordu. Amerika hükümet güçlerini üç kez hedef almış ve bir insansız hava aracını düşürmüştü.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #rusya #abd
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