Rusya ve Çin donanmaları Baltık Denizi’nde ilk defa ortak askeri tatbikat yapacak. Bu yılın bahar aylarında Şanghay’daki donanma üssünden ayrılan tatbikata katılacak Çin savaş gemilerinin, Cuma günü Kaliningrad yakınlarındaki Baltijsk Rus donanma üssüne ulaşmaları bekleniyor.

NATO sözcüsü Piers Cazalet, Çin savaş gemilerinin dikkatle izlendiğini söyleyerek ‘‘Üç Çin savaş gemisinin Rusya’nın tatbikatına katılmak üzere Baltık Denizi’ne yöneldiğini biliyoruz. Uluslararası kurallara uyulduğu müddetçe her ülkenin tatbikatlara katılma hakkı vardır’’ diye konuştu.



Çin’in ortak tatbikata katılmak üzere gönderdiği savaş gemileri içinde donanmanın en modern savaş gemilerinden 052D tipi bir destroyer de bulunuyor. Askeri gözlemciler 052D tipi destroylerin bu yıl hizmete sokulduğunu, nispeten daha büyük ve hızlı olduğunu, güçlü silahlarla donatıldıklarını, hava ve deniz hedeflerini füze ve torpidolarla vurma kapasitesine sahip olduklarını belirtiyor.



İsveç Savunma Araştırmaları Enstitüsü uzmanlarından Fredrik Westerlund tatbikatın en başta İngiltere, Fransa ve ABD gibi büyük güçlere gönderilen ‘güvenlik politikası sinyali’ olduğunu belirterek ‘‘Çin’in Baltık Denizi’nde askeri kapasite oluşturmak için bir nedeni yok. Bu Baltık Denizi’nde askeri kapasite oluşturmaktan daha ziyade politika ile ilgili bir durum’’ dedi.



Rusya’dan yapılan açıklamaya göre ‘‘Joint Sea’’ adı verilen tatbikata her iki ülkeden toplam 10 savaş gemisi ile bir düzineden fazla uçak ve helikopter katılacak.



Son yıllarda Rus savaş uçakları ile gemilerinin NATO ve müttefiklerinin uçak ve gemileriyle tehikeli yakınlaşma ve sürtüşme içine girdiklerine dikkat çeken Fredrik Westerlund ‘‘Tatbikat süresince batının Rus-Çin ortak platformuna karşı istihbarat faaliyetlerinde bulunacağını öngörebiliriz. Bunun Rusya ve NATO arasındaki mevcut gerginliği arttıracağını zannetmiyorum. Ancak batılı istihbarat platformanlarının izinsiz bir şekilde tatbikat sahasına girmesi yada Rus ve Çin savaş gemilerinin bunları sert bir şekilde uzaklaştırmaya çalışması sürtüşmelere neden olabilir’’ değerlendirmesinde bulundu.