Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, ABD’nin Rusya’ya yönelik yeni yaptırımlarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD yönetiminin, Rusya’daki bazı firma ve şahıslara yönelik aldığı yeni yaptırım kararına tepki gösterdi.



Bu politikaların, ABD’nin Rusya’ya yönelik yürüttüğü yaptırım politikasının devamı olduğunu vurgulayan Verşinin, “Bu, kesinlikle kabul edilemez olduğunu düşündüğümüz tek taraflı yaptırımlar temelinde eski Amerikan politikasının bir devamıdır.” ifadelerini kullandı.



