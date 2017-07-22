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Rusya’dan Suriye için tarihi açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde geçerli olacak gerilimi azaltma anlaşmasının imzalandığını duyurdu. Mısır'ın başkenti Kahire'de imzalanan anlaşma ile çatışmasızlık bölgesinin sınırları ve kontrol edecek güçlerin yerleri belirlendi.

Rusya’dan Suriye için tarihi açıklama

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında "Bu belgelerle gerilimi azaltma bölgesinin sınırları, konuşlanma bölgeleri ayrıca insani yardımda kullanılacak rotalar ve siviller için güvenli geçiş belirlendi" dendi.

İLK İNSANİ YARDIM KONVOYU BÖLGEYE EN KISA SÜREDE ULAŞACAK

Bakanlık Şam'ın Doğu Guta bölgesine gidecek ilk insani yardım konvoyunun da en yakın zamanda ulaşmasının beklendiğini belirtti.

İnsani yardımın bölgedeki yaralı sivillerin tahliyesinin ardından yapılacağı da açıklandı.

Anlaşmanın Astana'da Suriyeli 'ılımlı muhaliflerle' yapılan müzakerelerin ardından geldiği de belirtildi.

7 Temmuz'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya, Ürdün ve ABD'den uzmanalrın Suriye'nin güneybatı bölgelerinde gerilimi azaltma bölgeleri kurulması hakkında memorandum imzaladığını duyurmuştu.

Ateşkes 9 Temmuz'da yürürlüğe girmişti.

Rusya, İran ve Türkiye'nin Suriye'deki ateşkesin garantörü durumunda. 3 ülke Suriye'de 4 güvenli bölge kurulması konusunda 6 Mayıs'ta memorandum imzalamıştı./Sputnik

Etiketler; #rusya #suriye #mısır
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