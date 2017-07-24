Suudi Arabistan'da, Al Jazeera ve beIN Sports kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet siteleri gece yarısından itibaren erişime açıldı. Al Jazeera televizyonunun kapatılması Katar'a abluka uygulayan 4 ülkenin 13 maddelik talep listesindeydi.

Suudi Arabistan'da, Al Jazeera, beIN Sports ve diğer Katar internet siteleri erişime açıldı.



Televizyon kanalları başta olmak üzere Katar'a ait internet sitelerine erişim gece yarısından bu yana sağlanıyor.



Katar ile bazı Arap ülkeleri arasında başlayan kriz sonrası mayıs ayında erişime kapatılan Al Jazeera, beIN Sports ve Katar'a ait diğer internet sitelerinin yeniden erişime açılmasıyla ilgili resmi makamlardan açıklama yapılmadı.



Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine Al Jazeera televizyonunun kapatılması şartının da bulunduğu 13 maddelik talep listesi sunmuştu.





ulusal.com.tr



