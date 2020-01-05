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Sadr: ABD Büyükelçiliği kapatılsın

Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliğininin kapatılmasını istedi.

DÜNYA 05.01.2020, 18:04
Sadr: ABD Büyükelçiliği kapatılsın

Irak’ta Sadr Hareketi lideri Mukteda es-Sadr, ABD Büyükelçiliğininin kapatılmasını istedi.

Sadr, meclise hitaben yaptığı açıklamada, ABD ve Irak arasındaki güvenlik anlaşmasının lağvedilmesi ve ABD Büyükelçiliğininin acilen kapatılmasını talep etti.

Iraklı Şii siyasi lider, ülkedeki ABD askerlerinin yer aldığı üslerin de kapatılmasını istedi.

Sadr, "Tüm direnişçiler acilen toplanmalı ve uluslararası direniş gücünü oluşturmalı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
#ırak #abd
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