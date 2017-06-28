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Sahra Çölü'nde 51 göçmen hayatını kaybetmiş olabilir

Nijer'de, kaçakçılar tarafından Sahra Çölü'nde terk edilen 51 göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi.

Sahra Çölü'nde 51 göçmen hayatını kaybetmiş olabilir

Nijer'de, kaçakçılar tarafından Sahra Çölü'nde terk edilen 51 göçmenin yaşamını yitirmiş olabileceği bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, Nijer'de Sahra Çölü üzerinden Libya'ya göç etmek isteyen 51 göçmenin, kaçakçılar tarafından çölde terk edildiği belirtildi.
Açıklamada, terk edilen göçmenlerin öldüğünün tahmin edildiği belirtildi.

Yetkililerin, hayatını kaybedenlerin bulunması için çalışma başlattığı ifade edildi.

Sahra Çölü üzerinden Libya'ya ve Avrupa'ya göç etmek isteyen birçok kişi, Sahra Çölü'nde hayatını kaybediyor.

Batı Afrika'dan Avrupa'ya gitmek isteyen 44 göçmen, 1 Haziran'da Sahra Çölü'nde susuzluktan yaşamını yitirmişti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sahra Çölü #Nijer #göçmen
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