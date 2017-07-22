Interpol verilerine göre, elindeki en büyük kent Musul'u kaybeden ve fiili başkenti Rakka'da kuşatılan katil sürüsü, militanlarına Avrupa'da intihar saldırısı için eğitim verdi.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol), terör örgütü IŞİD mensubu 173 canlı bombanın bulunduğu bir liste yayımladı.



ABD istihbaratıyla birlikte listeyi hazırlayan Interpol, 173 ismin Avrupa'da saldırı için eğitildiğini belirtiyor. İstihbarat, Suriye ve Irak'ta elde edilen bilgilere dayanıyor.



İngiliz The Guardian gazetesi, Avrupalı terörle mücadele birimlerinin sahte halifeliği çöken IŞİD'in canlı bomba saldırılarına yönelmesinden endişe duyduğunu aktarıyor.



27 Mayıs'ta gönderilen çok gizli canlı bomba listesinde yer alan terörstlerin uluslararası seyahat edebileceği, patlayıcı eğitimi aldıkları belirtiliyor.



FBI'ın da katkısıyla hazırlanan liste, tüm Interpol bürolarına iletildi. Listede şüphelilerin isimleri, IŞİD'e katılma tarihleri, son adresleri, anne isimleri ve fotoğrafları yer alıyor.



Interpol, uluslararası ağındaki tüm bürolara listedeki isimler hakkındaki dosyaları kendisine ulaştırmasını istedi. Beklenen bilgiler arasında sınır geçişleri, seyahat geçmişleri, geçmişte işledikleri suçlar, pasaport numaraları, eşgal özellikleri ve sosyal medyadaki paylaşımları yer alıyor.



Elinde tuttuğu en büyük kent Musul'da tarihi bir yenilgiyle yüzleşen katil sürüsü, halihazırda fiili başkent ilan ettiği Suriye Rakka'da da köşeye sıkışmış durumda. Son bir yılda topraklarının üçte ikisinden fazlasını yitiren terör örgütü, Avrupa'nın birçok kentinde kamyon veya araçlı saldırı düzenledi. Fransa Paris ve Nice, İngiltere Londra, Almanya Berlin gibi noktalarda gerçekleşen saldırılarda yüzden fazla insan can verdi.



Birleşmiş Milletler verilerine göre, iki yıl önce Irak ve Suriye'de 20 bine yakın yabancı militan bulunuyordu. Bunlardan 4 bini Avrupalıydı.



Söz konusu dört bin IŞİD teröristinden şu anda kaçının hayatta kaldığı ve ülkelerine dönmeye çalışacağı kritik önem arz ediyor./Milliyet