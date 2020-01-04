Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

ABD'nin İran'da yaptığı suikastın görüntüleri ortaya çıktı.

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü anın görüntülerini, Irak’ta yayın yapan Ahad TV tarafından yayınladı.

Görüntülerin Havaalanı yakınlarındaki bir güvenlik kamerasından alındığı belirtildi.

Saldırıda, Süleymani ve İranlı subayların yanı sıra Mühendis'in de aralarında bulunduğu 5 Iraklıyla toplam 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Amerika'ya tepkiler devam ediyor. Yeni açıklama İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den geldi.

ABD'nin en ağır suçu işlediğini söyleyen Ruhani, ilerleyen zamanda ABD'nin ağır sonuçlarla karşılaşacağını belirtti. Ruhani, Süleymani'nin sadece ülkesinin değil, aynı zamanda Irak, Suriye, Yemen, Lübnan ve Afganistan gibi bölge ülkelerinin de güvenliği için hizmet ettiğini vurguladı.

İran Devrim Muhafızları'ndan da tehdit açıklaması geldi.

Güney Kirman eyaletindeki Muhafızların komutanı General Gholamali Abuhamzeh, Körfez'deki gemilere muhtemel saldırılar olasılığını dile getirdi.

General, "Hürmüz Boğazı, Batı için hayati bir nokta ve çok sayıda Amerikan muhrip ve savaş gemileri oradan geçiyor, bölgedeki önemli Amerikan hedefleri uzun zamandan beri İran tarafından tespit edildi, 35 ABD hedefi ve ayrıca Tel Aviv de ulaşabileceğimiz menzilde" açıklaması yaptı.



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