Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.
Fotoğraf: Maher Al Mounes
Suriye polisi teröristlerin kontrolündeki 3 aracı izlemeye aldı. İki araç durduruldu, ancak 3. araçtaki terörist Tahrir Meydanı'nda araçtaki patlayıcıları infilak ettirdi.
Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre 8 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı./Sputnik
Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.