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Şam'da 3 bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Şam'da 3 bombalı saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.


Fotoğraf: Maher Al Mounes

Suriye polisi teröristlerin kontrolündeki 3 aracı izlemeye aldı. İki araç durduruldu, ancak 3. araçtaki terörist Tahrir Meydanı'nda araçtaki patlayıcıları infilak ettirdi.

Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre 8 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı./Sputnik
 

Etiketler; #bombalı saldırı #şam
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