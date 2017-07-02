Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye devlet televizyonunun geçtiği habere göre, başkent Şam'da bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 12 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.





Fotoğraf: Maher Al Mounes



Suriye polisi teröristlerin kontrolündeki 3 aracı izlemeye aldı. İki araç durduruldu, ancak 3. araçtaki terörist Tahrir Meydanı'nda araçtaki patlayıcıları infilak ettirdi.



Suriye devlet televizyonunun aktardığına göre 8 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı./Sputnik

