Teröristler 6 yıl sonra ilk kez açılan Şam'daki fuara roketli saldırı gerçekleştirdi. Ölü ve yaralılar var.

Teröristler 6 yıl sonra ilk kez açılan Şam'daki fuara roketli saldırı gerçekleştirdi. Ölü ve yaralılar var.



Suriye’nin başkenti Şam’da düzenlenen uluslararası sanayi fuarında teröristlerin açtığı ateş sonucu dört kişinin öldüğü, dört kişinin de yaralandığı aktarıldı.



Saldırının Şam yakınlarındaki Doğu Guta’da bulunan silahlı gruplar tarafından fırlatıldığı iddia edildi./Aydınlık