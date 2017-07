Irak'ın Musul kentinde, bir tünelde gizlenirken yakalanan 20 yabancı arasında yer alan 16 yaşındaki Linda Wenzel'in IŞİD saflarında savaşan bir Çeçen militanla evli olduğu ve örgütün keskin nişancılarından biri olduğu ortaya çıktı.

The Times gazetesinin haberine göre, Musul'da bir tünelde 20 yabancı gözaltına alındı. Yabancılar arasında 5 Alman, 3 Rus, 3 Türk, 2 Kanadalı ve 4 çocuklu bir Fransız kadının bulunduğu belirtilen haberde, 16 yaşındaki Linda Wenzel adlı Alman kızın, bir Çeçen militanla evli olduğu ifade edildi.



Wenzel'ın, önce IŞİD'in seks kölelerinden biri olabileceği düşünülürken, yanında silah olması örgütün keskin nişancılarından olduğunu ortaya çıkardı.



DAKHİL: IRAK'A ALMANYA'DAN EŞİNİN PEŞİNDEN GELMİŞ



The Times'a konuşan Iraklı milletvekili Viyan Dakhil, Wenzel'in kendisine Irak'a Almanya'dan eşinin peşinden geldiğini anlattığını ve anne Wenzel'in kızının Musul'da bir tünelde bulunduğunu doğruladığını aktardı.



"ALMANYA'YA İADE EDİLMEMESİNİ İSTEYECEĞİZ"



Dakhil, "Wenzel'in sorgusu sürüyor. Hükümetten Wenzel'i Almanya'ya iade etmemesini talep edeceğiz. Zira buraya terör örgütüne katılmak için geldi ve Irak kanunlarına cezalandırılmalı" dedi.



Rusya'nın Irak Büyükelçiliği daha önce yaptığı açıklamada Musul'da yakalanan kişiler arasında Rus vatandaşlarının bulunup bulunmadığına dair bilgi olmadığını duyurmuştu. Posta