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Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani: Bunu kabul etmeyiz

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, ülkesine yönelik yaptırımların asılsız haberler üzerinden yapıldığını söyledi. Katar aleyhinde alınan tedbirlerin dayandığı temellerin kırılgan olduğunu savunan Al Sani “Bu tedbirler, Katar'ın politikasını vesayet altına almak için alındıysa bunu kabul etmeyiz” dedi.

Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani: Bunu kabul etmeyiz

Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani, Körfez ülkelerinin Katar’a uyguladığı ambargoya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Katar Televizyonuna konuşan Al Sani, ülkelerine yönelik ambargonun asılsız haberler üzerinden yapıldığını savundu.

Katar'a yönelik suçlamaları mesnetsiz olarak değerlendiren Al Sani, yaptırım uygulayan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt gibi ülkelerin kendilerine ileteceği bir talebi bulunmadığını söyledi.

Katar Dışişleri Bakanı: Muhammet Abdurrahman Al Sani: "BİZE İLETECEKLERİ TALEPLERİ YOK"
"Bu ülkelerin yetkililerinin yaptığı açıklamalar doğrusu bizi şaşırtıyor. Bir bakıyorsunuz, bunun bir Körfez sorunu olduğunu ve Körfez ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğini söylüyorlar bir de bakıyorsunuz taleplerin ABD'ye iletileceğini söylüyorlar. Veya Katar'ın, ne yazık ki hâlâ öğrenemediğimiz talepleri yerine getirecek tedbirler almasını istiyorlar. Bu da anlaşmazlığın asılsız haberler üzerine kurulu olduğunun, iletecekleri talepleri olmadığının ve Katar aleyhinde aldıkları tedbirlerin dayandığı temelin ne kadar kırılgan olduğunun en büyük kanıtıdır."

Tavır alan ülkelerin taleplerinin net olmadığı söyleyen Katar Dışişleri Bakanı "Peki o halde bu anlaşmazlık ve bu tedbirler niye?" sorusunu yöneltti.

Al Sani "Bu tedbirler, Katar'ın politikasını vesayet altına almak için alındıysa bunu kabul etmeyeceğimizi defalarca söyledik" diye konuştu.  


ulusal.com.tr

Etiketler; #Katar Dışişleri Bakanı #Şeyh Muhammed Abdurrahman Al Sani
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