Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Bugün, İstanbul...
Bugün, İstanbul...
Bakanlık böyle duyurdu
Bakanlık böyle duyurdu
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı

Shia LaBeouf gözaltına alındı

'Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı', 'Ben Robot', 'Transformers' filmlerinde rol alan ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, Georgia eyaletinin Savannah kentinde kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındı.

Shia LaBeouf gözaltına alındı

'Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı', 'Ben Robot', 'Transformers' filmlerinde rol alan ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, Georgia eyaletinin Savannah kentinde kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Shia LaBeouf'un bir kişiden ve bir polis memurundan sigara isteyip reddedilmesinin ardından 'küfür ettiği ve kaba bir dil kullandığı' açıklandı.

Gözaltına alman 32 yaşındaki aktör, 7 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #shia labeouf #gözaltı #Indiana Jones #transformers #abd
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Aziz Yıldırım'dan Katar'a formalı destek
Sonraki Haber
Ünlü sunucunun eski eniştesi intihara kalkıştı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.