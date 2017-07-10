'Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı', 'Ben Robot', 'Transformers' filmlerinde rol alan ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, Georgia eyaletinin Savannah kentinde kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındı.
Sabah gazetesinin haberine göre, Shia LaBeouf'un bir kişiden ve bir polis memurundan sigara isteyip reddedilmesinin ardından 'küfür ettiği ve kaba bir dil kullandığı' açıklandı.
Gözaltına alman 32 yaşındaki aktör, 7 bin dolar kefaletle serbest bırakıldı.
ulusal.com.tr
'Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı', 'Ben Robot', 'Transformers' filmlerinde rol alan ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, Georgia eyaletinin Savannah kentinde kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındı.
'Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı', 'Ben Robot', 'Transformers' filmlerinde rol alan ABD'li oyuncu Shia LaBeouf, Georgia eyaletinin Savannah kentinde kamu düzenini bozmaktan gözaltına alındı.
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