Batı Afrika ülkesi SierraLeone'de aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısının bini aştığı bildirildi.
Yerel yetkili Elenoroh Jokomie Metzger, ülkenin başkenti Freetown'daki felakette yaşamını yitirenler anısına düzenlenen törende, sel ve toprak kaymaları nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının bini geçtiğini ancak net bir sayı veremeyeceğini dile getirdi.
Aşırı yağışların sürdüğü bölgede, 14 Ağustos'ta meydana gelen sel ve toprak kaymalarında kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.
Sierra Leone'deki felakette ölenlerin sayısının bini geçtiği duyuruldu
Batı Afrika ülkesi SierraLeone'de aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları sonucu ölenlerin sayısının bini aştığı bildirildi.
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