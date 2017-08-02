Güney Amerika ülkesinin başkenti Santiago'daki binaları sarsan depremin büyüklüğü 5.4. Gece yarısı Şili halkını uykuda yakalayan deprem büyük korkuya yol açtı.

Güney Amerika ülkesi Şili'de bir deprem meydana geldi.



Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, yerel saatle gece 03.15'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 5.4 olarak verdi.



Milliyet'in haberine göre, Şili halkını uykuda yakalayan sarsıntı büyük korkuya yol açtı.



Reuters haber ajansına konuşan görgü tanıkları başkent Santiago'daki binaların sallandığını aktardı.



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