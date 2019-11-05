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Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

Güney Amerika ülkesi Şili'de 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜNYA 05.11.2019, 09:24
Şili'de 6 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Illapel'in 28 kilometre güneybatısı olduğunu açıkladı.

Depremin 49 kilometre derinlikte meydana geldiği, başkent Santiago ve diğer şehirlerde de hissedildiği belirtildi. 

Depremde, can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. 

"Ateş Çemberi" olarak anılan bölgede yer alan ve dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili'de, 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve tsunamide 500'den fazla kişi ölmüş, 220 bin ev yıkılmıştı.

Kaynak: AA
#Güney Amerika #Şili #abd #ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
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