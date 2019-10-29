Şili'de 8 bakan görevden alındı

Metro zammı ile başlayan olaylar şiddet eylemlerine dönüştü. Zamlar geri alınsada gösteriler sona ermedi. Şili hükümeti bu kez 8 kabine üyesinin görevine son verdi.

19 kişinin hayatını kaybettiği eylemler sonrası Şili Devlet Başkanı Pinera, gece yarısı kabineyi olağanüstü toplantıya çağırdı. Aralarında içişleri bakanı ve ekonomi bakanı da dahil toplam 8 kabine üyesi görevden alındı.

Pinera, “Şili değişti ve hükümette karşılaşılan zorluklar karşısında değişmek zorunda” dedi.

500’den fazla kişinin yaralandığı ve 3 binden fazla göstericinin de gözaltına alındığı Şili’de bu karar sonrası eylemlerin yatışması bekleniyor.

ulusal.com.tr