Şili'de ölenlerin sayısı 19'a yükseldi

Şili'de devam eden gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi.



Metro ücretlerine yapılan zamlara karşı başlayan eylemlerde hayat pahalılığı, sağlık sistemindeki yetersizlik ve eşitsizlik gibi sorunlar protesto ediliyor.



Bütün yurda yayılan eylemlerin ana üssü ise başkent Santiago.



Santiago'da binlerce kişi, İtalyan Meydanı'nda Devlet Başkanı Sebastian Pinera karşıtı gösterilerine devam ediyor.



Eylemlerde zaman zaman göstericilerle polis arasında çatışma yaşanıyor.



Kendilerine kaldırım taşı atan göstericilere polis, biber gazı ile müdahale ediyor.



Ülke çapında gösterilerin yağma ve yakma vakalarına dönüşmesiyle 3 bölge ile 11 şehirde güvenlik orduya bırakıldı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi.



Hükümet tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada ülke çapında düzenlenen 68 gösteriye 424 bin kişi katıldı. 19 kişi öldü, 250'den fazla kişi yaralandı. 2 bin 686 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 kişi cinsel şiddete maruz kaldıkları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

ulusal.com.tr