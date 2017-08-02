Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan Sinabung Yanardağı'nın yeniden faaliyete geçtiği bildirildi.Kaynak: AA
Ulusal Afet Ajansından yapılan açıklamaya göre, Sinabung Yanardağı'nda bugün 17 patlama meydana gedi.
Patlama sonucu yanardağdan çıkan kül bulutunun yüksekliğinin 4,5 kilometreye kadar ulaştığı belirtildi.
Yanardağın 7 kilometre yakınında yaşayanlar güvenli alanlara tahliye edildi.
Bölgedeki yerleşim alanları yoğun kül kütlesine maruz kalırken, geniş güvenlik önlemleri alındı.
Yetkililer, yanardağ çevresinde uyarı yaparken yanardağın lav püskürtme tehlikesinin bulunduğunu duyurdu.
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Endonezya'nın Kuzey Sumatra eyaletinde bulunan yanardağda bugün 17 patlama meydana geldi
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