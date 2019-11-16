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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.

DÜNYA 16.11.2019, 12:50
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic hastaneye kaldırıldı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle başkent Belgrad'daki Askeri Sağlık Akademisine kaldırıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Vucic'in dün akşam saatlerinde geçirdiği kardiyovasküler bir rahatsızlıktan dolayı hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Vucic'in sağlık durumu hakkında bilgi verilmedi.

Kaynak: AA
#Sırbistan #Aleksandar Vucic #vucic
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