Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümüne ilişkin, "Srebrenitsa’da yaşananlar, bir daha asla hiçbir milletin başına gelmemeli." dedi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, “Srebrenitsa’da yaşananlar, bir daha asla hiçbir milletin başına gelmemeli.” dedi.



Sırp siyasiler, Avrupa'da, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen, 8 binden fazla Boşnak'ın katledildiği Srebrenitsa soykırımının 22. yıl dönümü vesilesiyle açıklamalarda bulundu.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, “Srebrenitsa’da yaşananlar, bir daha asla hiçbir milletin başına gelmemeli.” ifadelerini kullandı.



Sırbistan devletine, Srebrenitsa’da düzenlenen anma törenleri dolayısıyla resmi davet iletilmediğini aktaran Vucic, kurban yakınlarının acılarını en içten duygularla paylaştığını kaydetti.



Vucic, Sırplarla Boşnakların gelecekte birbirlerine ihtiyaç duyacaklarını bildirdi.



“Soykırımın sorumluluğunu üstlenecek bizden öte mahkeme yok”

Sırbistan Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkanı Cedomir Jovanovic, Srebrenitsa’da yapılan törene katılanlar arasında yer aldı.



Jovanovic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iktidarın değiştiğini ve toplumun başka bir yöne doğru ilerlediğini anımsatarak, "Ancak topluma yön veren yine Sırbistan’ı yönetenlerin kararları ve davranışları oluyor. Aradan 22 yıl geçmesine rağmen söylenmesi gerekeni söylemeyen, izlenmesi gereken politikayı izlemeyen iktidarın hazırlıksızlığı, insanların üzerine Srebrenitsa’yı çevreleyen dağlardan daha fazla çullanıyor.” dedi.







Savaştan sonra yetişen Boşnak gençlerinin haksızlık hissiyle büyüdüğünü dile getiren Jovanovic, “Diğer yanda, 1990’lı yıllarda yaşanan savaş deliliğinin ve 8 binden fazla insanı katletmenin zafer getireceğine inanan sorumsuz siyasetin esiri olmuş bir nesil var. Bu soykırımdır ve soykırımın sorumluluğunu üstlenecek bizden öte bir mahkeme yoktur, buraya geliş sebebim de budur.” şeklinde konuştu.



“Srebrenitsa trajedisi Sırbistan’daki okullarda okutulmalı”

Daha önce cumhurbaşkanlığına aday olan ve seçilirse Kosova’yı tanıyacağını bildirmesiyle gündeme gelen Vojvodina Sosyal Demokratlar Birliği (LSV) Genel Başkanı Nenad Canak da Srebrenitsa’daki törenlere katıldı.



Canak, burada yaptığı açıklamada, Sırbistan temsilcilerinin bugünkü törene gelmeyişini değerlendirerek, “Güven oylamasının yapıldığı oturumda bu yıl Srebrenitsa’ya Sırbistan’ı temsilen kimin gideceğini sormuştum. Sırbistan hükümetinin aradaki buzları eritmek adına atabileceği en iyi adımın, şu anda burada bulunmak olduğunu düşünüyorum.” diye konuştu.



Daha iyi bir gelecek için gerçeklerle yüzleşilmesi gerektiğini söyleyen Canak, “Bu nedenle Srebrenitsa trajedisinin Sırbistan’daki okullarda okutulması gerektiği konusunda ısrarcıyız." dedi.



Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'nın, 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birlikler tarafından işgal edilmesinin ardından yapılan soykırımda katledilen ve toplu mezarlarda bulunduktan sonra kimlik tespitleri yapılan 71 Boşnak kurban, cenaze namazının ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'nda defnedildi.