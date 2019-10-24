Soçi'de 1. Rusya-Afrika Zirvesi düzenleniyor

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya-Afrika Zirvesi düzenleniyor. Zirveye Rusya Devlet Başkanı Vladımir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi başkanlık ediyor.

İki gün süren Afrika zirvesinde kıtadan 40'ı aşkın devlet ve hükümet başkanıyla 54 Afrika ülkesinden 10 bin katılımcı yer alıyor.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladımir Putin, zirvede yaptığı konuşmada Afrika ile Rusya arasındaki ticareti beş yıl içinde ikiye katlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Afrika ülkeleriyle işbirliğinin stratejik ve uzun vadeli olduğunu ve bunun geliştirilmesinin Rus dış politikasının önceliklerinden biri olduğunu söyledi.

Zirvede Afrika Birliği ile, Rusya'nın öncülüğünde kurulan Avrasya Ekonomik Birliği arasında işbirliğinin güçlendirilmesi de gündeme geldi.

Rus basınında yer alan haberlere göre forumun ilk gününde Rusya'nın birçok Afrika ülkesiyle silah anlaşmaları yaptığı öğrenildi.

Rusya Afrikalı liderleri Soçi'de ağırlarken Tupolev Tu-160 "Blackjack" tipi iki bombardıman uçağı Güney Afrika Cumhuriyeti'ne gönderildi.

Uçakların savunma işbirliği kapsamında gönderildiği kaydedildi.

ulusal.com.tr