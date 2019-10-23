Soçi'de yapılan mutabakat dünyanın gündeminde

"Erdoğan ve Putin Suriye konusunda anlaştı. En büyük kaybeden ABD." Amerikalı CNN televizyonu Soçi'deki tarihi mutabakatı izleyicilerine böyle duyurdu.

Türkiye ile Rusya arasında yapılan Soçi Mutabakatı yabancı basında geniş yer buldu. Farklı açılardan mutabakatın değerlendirildiği haberlerdeki ortak vurgu ise Türkiye'nin askeri ve diplomatik başarısı oldu.

CNN'in "En büyük kaybeden ABD" haberinde "Amerika'nın Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığı ifade edildi. Ayrılıkçı hareketlerin cesaretinin kırıldığı vurgulandı.

ABD'li uluslararası haber ajansı Associated Press Soçi Mutabakatı'nı okuyucularına "Erdoğan ile Putin yeni anlaşma ile Suriye'nin kuzeydoğusunda güçlerini sağlamlaştırdı" başlığıyla duyurdu.

ABD'li New York Times Gazetesi, Mutabakat ile Türkiye'nin istediği her şeyi aldığını yazdı. Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istediklerini almak için bölgenin kontrolünü Rusya ve karşı olduğu Beşar Esad yönetimiyle paylaşmayı kabul ettiği kaydedildi.

İngiliz Financial Times, Soçi'de varılan mutabakatı Philadelphia'daki Dış Politika Araştırma Enstitüsü Ortadoğu Programı Direktörü Aaron Stein'ın yorumuyla birlikte verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önünde PKK ya da Esad seçeneklerinin olduğunu savunan Stein, Erdoğan'ın tercihini Esad'dan yana kullandığını belirtti.

İngiliz Times, mutabakat ile ilgili haberinde Türkiye'nin istediği her şeyi elde ettiğini yazdı. İngiliz Gazete, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın gelecek hafta Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında ulusa hitaben zafer konuşması yapacak şekilde konumlandığı yorumunu yaptı.

Fransız France 24 kanalı haber sitesinde ise Erdoğan'ın Ankara'nın kazanımlarını artırmak için Rusya ve ABD ile ilişkilerde uzmanlaştığı yorumu yapıldı. Haberde Suriye ve Rusya güçlerinin YPG'teröristleri bölgeden çıkartmak ve silahsızlandırmak için harekete geçeceği bilgisi paylaşıldı.

Katar Merkezli Aljazeera mutabakatı duyurduğu haberde önemli bir değerlendirmeye yer verdi. Aljazeera'nin haberinde Türkiye sınırındaki varlığı ortadan kalkan YPG'nin Türkiye içindeki teröristlere de destek verme olanağının ortadan kalktığı vurgulandı.



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